Nicht auf dem Laufband: Peloton streicht 750 Stellen, erhöht die Preise und schließt Läden, da die Umstrukturierung an Fahrt aufnimmt

Am Freitag teilte, Peloton Interactives Inc. (NASDAQ:PTON) seinen Mitarbeitern mitgeteilt, dass das Unternehmen rund 780 Stellen abbauen und eine beträchtliche Anzahl von Einzelhandelsgeschäften schließen wird. Es wurde auch angekündigt, dass es Preiserhöhungen bei einigen Produkten geben wird, um das Geschäft voranzutreiben. Die Details der Umstrukturierung:Das Fitnessunternehmen gab zwar nicht an, wie viele seiner 86 Einzelhandelsstandorte es zu schließen gedenkt, teilte… Hier weiterlesen