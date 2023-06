Nicht Netflix, nicht Amazon: Diese Aktie hat sich seit 2007 ver-67-facht

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Wenn wir über Aktien lesen, die sich ver-10-, ver-30- oder eben ver-67-facht haben, denken wir schnell an Amazon oder Netflix. Diese zwei Namen standen in den letzten ca. 15 bis 20 Jahren für bemerkenswerte und prominente Erfolgsgeschichten, die die Leben der meisten von uns verändert haben. Aber es sind nicht die einzigen beiden.

Mercadolibre hat sich seit dem Börsengang im Jahre 2007 ausgehend von einem Aktienkurs von 18 US-Dollar bis hin zu einem derzeitigen Kursniveau von 1.210 US-Dollar ebenfalls ver-67-facht. Bemerkenswert, oder? Eine frühe Investition hätte dich und mich gleichsam reich gemacht.

Dabei ist Mercadolibre kein Einzelfall. Wenn wir die Erfolgsgeschichte auf einige, sehr wesentliche Merkmale herunterbrechen, so können wir erkennen: Es gibt das gewisse Etwas. Übrigens: Das gewisse Etwas, das auch Amazon oder Netflix in der Erfolgsspur geholfen hat.

Mercadolibre: So hat sich die Aktie ver-67-facht

Die einfache Erkenntnis ist: Mercadolibre hat nicht einmal das Rad neu erfunden. Das Management um den damaligen Gründer und CEO Marcos Galperin erkannte im Jahre 1999 nur ebenfalls, dass der E-Commerce jede Menge Potenzial besitzt. Vielleicht auch, weil man sich in den USA umgeschaut und Erfolgsgeschichten wie Amazon gesehen hat (die in der damaligen Dotcom-Blase mächtig aufgebläht worden sind).

Was tat Galperin also? Genau: Er gründete mit Mercadolibre seine eigene E-Commerce-Vision. Acht Jahre später erfolgte der Börsengang mit einer Bewertung von unter einer Milliarde US-Dollar. Weitere ca. 16 Jahre starkes Wachstum führten dazu, dass der Umsatz je Quartal auf über 3 Mrd. US-Dollar je Vierteljahr gewachsen ist.

Wir sollten jedoch nicht vergessen: Es erfordert viel Durchhaltevermögen, in jedem Markt ein derartiges, revolutionäres Geschäftsmodell zu etablieren. Die Aktie von Mercadolibre hat jedoch in einem relativ naheliegenden Markt und auf den Spuren von Amazon ebenso starke Renditen eingefahren. Das Erkennen der Marktchance in Lateinamerika und der Aufbau einer Marke und viel Kraft und Schweiß führten jedoch zu einer ebenso bemerkenswerten Wachstumsgeschichte. Wobei der Megatrend, wie gesagt, nicht unbedingt neu gewesen ist.

Inzwischen ist nicht nur der E-Commerce das operative Fundament. Nein, sondern auch ein Zahlungsdienstleister, ein Kreditanbieter, eine eigene Logistik… eben ein starkes Ökosystem, das das Management gleichsam etabliert hat.

Was wir hieraus lernen können

Meine heutige Quintessenz ist relativ einfach: Wir müssen als Investoren nicht das Rad neu erfinden. Mercadolibre mit seiner Ver-67-fachung seit dem Jahre 2007 zeigt, dass ein gutes Management in einem etablierten Megatrend und gegebenenfalls einem neuen Markt eine starke Performance nach sich ziehen kann. Unsere Aufgabe als Investoren ist es, solche Chancen zu identifizieren. Sowie gleichzeitig auch die Manager zu identifizieren, die bereit sind, eine Wachstumschance bestmöglich zu nutzen.

Doch ist das nicht mein einziger Take-Away für heute. Es könnte sich möglicherweise auch heute noch anbieten, Mercadolibre einen näheren Blick zu schenken. Im Vergleich zu Amazon liegt hier die Börsenbewertung nicht im Billionen-US-Dollar-Bereich, sondern bei ca. 60 Mrd. US-Dollar. Vielleicht sind wir auch hier noch im gleichen Megatrend und auf den Erfolgsspuren, aber wir sehen bei der Börsenbewertung noch viel Luft nach oben.

Entscheide selbst, was du aus der Aktie von Mercadolibre und der Ver-67-fachung mitnehmen möchtest. Entweder für zukünftige, innovative Aktien und der Suche nach ihnen… oder eben mit Blick auf die Lateinamerikaner, dem bislang Erreichten – und wo die Reise langfristig noch hingehen könnte.

