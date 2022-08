Nicht die DAX-Dividendensaison: 539,99 Euro Dividende habe ich im Juli erhalten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Juli liegt nicht mehr in der DAX-Dividendensaison, trotzdem habe ich eine fette Dividende erhalten. Ich habe mir einfach mal den Spaß gemacht, die Beträge zusammenzuzählen. Und, siehe da: Es ist wirklich eine stattliche Gesamtausschüttung in Höhe von 539,99 Euro herausgekommen. Wenig ist das nicht, so abseits der Hochsaison.

Trotzdem möchte ich ein paar Gedanken mit dir teilen. Es gibt nämlich einige Sondereffekte und ein paar Einzelheiten, die durchaus eine gewisse Erwähnung verdienen. Vielleicht auch Inspiration, woher in diesem Sommermonat diese hohe Ausschüttung gekommen ist.

Nicht die DAX-Dividendensaison: Trotzdem 539,99 Euro Dividende

Im Endeffekt ist es in Teilen von ein paar Sondereffekten abhängig gewesen. Unter anderem Fielmann hat mir ca. 100 Euro Dividende gezahlt. Das ist eine Top-Aktie, die lediglich einmal pro Jahr ausschüttet und somit einen Sondereffekt darstellt. Unter anderem ist das etwas, das ich natürlich als Investor in die Waagschale werfen muss.

Trotzdem ist die zweite Erkenntnis: Die 539,99 Euro Dividende basieren in einem weiten Teil auf einem starken, zuverlässigen Fundament. Real Estate Investment Trusts wie W. P. Carey oder auch Store Capital und Medical Properties haben mir alleine mehr als 300 Euro Dividende gezahlt. Das heißt: Diesen Wert werde ich auf jeden Fall im kommenden Quartal erneut erhalten. Schließlich zahlen die Real Estate Investment Trusts zuverlässig und vierteljährlich aus. Das ist insofern eine stabile Basis für eine starke Quartalsausschüttung.

In den Monaten Juli, Oktober, Januar und April dürfte ich daher stets eine hohe Dividende einfahren. Damit ist nicht nur die DAX-Dividendensaison ein guter Zeitpunkt für ein passives Einkommen. Nein, sondern die Erträge gibt es inzwischen regelmäßiger. Ach, übrigens: Es sind inzwischen auch die Nettowerte.

Ein bisschen Sondereffekt und eine starke Basis

Es gibt Sondereffekte, die mir abseits der klaren DAX-Dividendensaison die 539,99 Euro Dividende ermöglicht haben. Allerdings ist deren Umfang eher gering und beläuft sich in Summe ca. auf ein Viertel bis ein Drittel der Gesamtsumme. Der Rest dieser Ausschüttung dürfte auf vierteljährlicher Basis erfolgen. Damit bin ich für den Moment zufrieden.

Zwar reicht das nicht für die finanzielle Freiheit. Aber es ist eine gute Basis, wobei es trotzdem auch durch die REITs einen starken saisonalen Effekt gibt. Der Juli ist daher ein starker Monat. Aber es ist definitiv nicht verkehrt, vier starke Monate neben der DAX-Dividendensaison zu haben. Aber auch die anderen Monate sollte ich mir einmal etwas näher ansehen.

Der Artikel Nicht die DAX-Dividendensaison: 539,99 Euro Dividende habe ich im Juli erhalten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Fielmann, Medical Properties, Store Capital und W. P. Carey. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von StORE Capital.

