Nichols Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt. Dadurch kann er anzeigen, ob ein Wertpapier überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der Nichols-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 41, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI der letzten 25 Tage zeigt mit einem Wert von 41,67 an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung nach RSI.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends zu erkennen. Der 200-Tage-Durchschnitt der Nichols-Aktie liegt bei 1024,61 GBP, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1140 GBP (+11,26 Prozent Abweichung) liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 1011,28 GBP über dem letzten Schlusskurs (+12,73 Prozent). Somit erhält die Nichols-Aktie ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Nichols-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,29 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite damit 4,23 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -3,38 Prozent, wobei Nichols aktuell 4,68 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Nichols in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien, noch eine signifikante Veränderung der Anzahl der Beiträge. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für die Nichols-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der verschiedenen Analysen.