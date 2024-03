Nichols Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Nichols":

Nichols übertrifft den Branchendurchschnitt um 8,19 Prozent

Nichols, ein Unternehmen aus der "Getränke"-Branche, hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 3,6 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in derselben Branche, die durchschnittlich um -4,59 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +8,19 Prozent für Nichols. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor betrug die mittlere Rendite 2,12 Prozent, und Nichols lag 1,48 Prozent darüber. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält Nichols in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Dividende und Fundamentaldaten weisen auf "Schlecht"-Bewertung hin

In Bezug auf die Dividende liegt Nichols mit 2,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Getränke-Branche von 3,81 Prozent. Die Differenz beträgt 1,38 Prozentpunkte, was zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht" führt. Auch fundamental betrachtet liegt Nichols mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,98 über dem Branchendurchschnitt von 28,6 Prozent. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Relative Strength Index zeigt "Neutral"-Bewertung

Der Relative Strength Index (RSI) für Nichols liegt bei 38,66, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 46,81, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral" für Nichols.

Insgesamt zeigt sich, dass Nichols im Branchenvergleich eine starke Performance erzielt hat, jedoch bei der Dividendenausschüttung und den Fundamentaldaten schlechter abschneidet. Der Relative Strength Index deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Anleger sollten diese verschiedenen Aspekte bei ihrer Beurteilung der Aktie berücksichtigen.