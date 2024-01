Nichols Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Nichols":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Nichols wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,58 Punkten, was darauf hindeutet, dass Nichols weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,3, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Nichols in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Nichols auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Nichols wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. In den letzten ein bis zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nichols-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung von +11,49 Prozent führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt ebenfalls einen letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,27 Prozent), wodurch die Nichols-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.