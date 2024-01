Nicholas Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Aktienkurs von Nicholas zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 7,08 Prozent, was mehr als 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Verbraucherfinanzierung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 19,74 Prozent, wobei Nicholas mit 12,67 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf die fundamentalen Kennzahlen liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nicholas bei 23,83, was unter dem Branchendurchschnitt von 56,47 liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Nicholas diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen, während an acht Tagen die negative Kommunikation im Vordergrund stand. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In Bezug auf die Dividende weist Nicholas eine Dividendenrendite von 0 % auf, während der Branchendurchschnitt Verbraucherfinanzierung bei 5,63 % liegt. Aufgrund dieser Differenz von 5,63 Prozentpunkten wird die Ausschüttung als niedriger bewertet, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.