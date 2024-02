Nicholas Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit haben sich die Anleger jedoch vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nicholas ausgetauscht. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Finanzen" erzielte die Aktie von Nicholas im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,35 Prozent, was 10,05 Prozent über dem Durchschnitt (4,31 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Verbraucherfinanzierung" beträgt 9,57 Prozent, wobei Nicholas derzeit 4,79 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Nicholas beträgt das aktuelle KGV 23, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" im Durchschnitt ein KGV von 61 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Nicholas daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Nicholas auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,74 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,74 % in der Branche Verbraucherfinanzierung bedeutet. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".