Nichiwangyo Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Nichiwa Sangyo-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +7,49 Prozent ergibt. Der aktuelle Kurs liegt bei 279 JPY. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Stimmung unter den Anlegern hinsichtlich der Nichiwa Sangyo-Aktie wird als neutral eingestuft, da die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral waren und in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert wurden. Auch in den Social Media gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über das Unternehmen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt an, dass die Nichiwa Sangyo-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ebenfalls eine neutrale Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich somit für die Nichiwa Sangyo-Aktie eine neutrale Bewertung sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich der Anlegerstimmung und des RSI.