Nichiwangyo Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Nichiwa Sangyo-Aktie: aktuell liegt der Wert bei 73, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und daher wird ihm ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 39,56, was bedeutet, dass Nichiwa Sangyo weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Daraus ergibt sich eine abweichende Einstufung des Wertpapiers als "Neutral". Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs der Nichiwa Sangyo-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Das Internet hat die Möglichkeit, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Nichiwa Sangyo wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, und daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral" lautet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Nichiwa Sangyo von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Überwiegend wurden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Gut". Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Nichiwa Sangyo-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Hierbei betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 265,61 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 298 JPY liegt, was einer Abweichung von +12,19 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Nichiwa Sangyo somit eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 282,64 JPY, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +5,43 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Folglich wird die Nichiwa Sangyo-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich daher für die Nichiwa Sangyo-Aktie aufgrund der verschiedenen Analyseergebnisse insgesamt eine "Gut"-Einstufung.