Nichiryoku Aktie: Das war ja klar …

Die Stimmung unter den Anlegern bei Nichiryoku ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen standen in den letzten ein bis zwei Tagen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Auch wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen wurden nicht festgestellt, weshalb auch hier eine Bewertung von "Neutral" erfolgt.

Um zu beurteilen, ob die Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 43,8 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25, also der RSI auf 25-Tage-Basis, liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 69,85 Punkten. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Nichiryoku-Aktie für die letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser liegt aktuell bei 368,91 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 442 JPY liegt, was einer Abweichung von +19,81 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 532,28 JPY, was einer Abweichung von -16,96 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigen Analysebasis ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Nichiryoku-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.