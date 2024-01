Nichiryoku Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die technische Analyse der Nichiryoku-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 368,91 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 442 JPY liegt, was einer Abweichung von +19,81 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch einen Wert von 532,28 JPY, was dazu führt, dass der letzte Schlusskurs um -16,96 Prozent darunter liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt ergibt sich für die Nichiryoku-Aktie ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Berechnung basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der 7-Tage-RSI der Nichiryoku-Aktie liegt bei 43,8 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch auch in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Anleger-Stimmung bei Nichiryoku in den sozialen Medien und Diskussionsforen wird als neutral bewertet. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen der Anleger identifiziert. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weder in der Stimmungslage noch in der Kommunikationsfrequenz. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt ergibt sich also für die Nichiryoku-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf verschiedenen Analyseebenen.