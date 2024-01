Nichiryoku Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Nichiryoku nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass es keine signifikante Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die die Stimmung der Marktteilnehmer widerspiegeln. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Auch die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion rund um Nichiryoku haben sich nicht signifikant verändert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Aktienkurse werden nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung der Marktteilnehmer eingeschätzt. Laut Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Nichiryoku in den sozialen Medien neutral. Auch die besprochenen Themen waren überwiegend neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Nichiryoku liegt bei 73,72, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 71, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und daher auch als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nichiryoku bei 365,53 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 421 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Gleichzeitig liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 536,42 JPY, was einer Distanz von -21,52 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält Nichiryoku daher in dieser Kategorie die Gesamtnote "Neutral".