Nichidai Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Bezug gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nichidai-Aktie beträgt aktuell 64, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 51,02, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Nichidai.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien in Bezug auf Nichidai war in den letzten Tagen neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Nichidai von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Diskussion im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild für Nichidai führt.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -7,34 Prozent des aktuellen Kurses im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.