Nichidai Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse zeigt, dass die Nichidai-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 366,86 JPY, während der Aktienkurs bei 357 JPY liegt, was einer Abweichung von -2,69 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 354,28 JPY, was einer Abweichung von +0,77 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten beiden Wochen als neutral bewertet. Die Bewertung basiert auf der Analyse verschiedener Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 83,33, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 47,92, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz zeigen keine signifikanten Veränderungen in den letzten Wochen. Daher wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft. Auch die Stärke der Diskussion hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst wird Nichidai daher auf dieser Ebene ebenfalls als "Neutral" eingestuft.