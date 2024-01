Nichidai Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Nichidai liegt der RSI7 aktuell bei 35 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der weniger stark schwankt, zeigt ebenfalls an, dass Nichidai weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien und die Stimmungsänderung wird Nichidai langfristig eine mittlere Aktivität zugeschrieben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Auch das Anleger-Sentiment zeigt, dass über Nichidai neutral diskutiert wurde, ohne besonders positive oder negative Themen, wodurch die Aktie heute ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse ergibt eine Abweichung von -5,37 Prozent im Vergleich des aktuellen Kurses mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine andere Bewertung und zwar ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.