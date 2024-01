Nichiban Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die technische Analyse der Nichiban-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1755 JPY im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1873 JPY eine Abweichung von -6,3 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1750,94 JPY, liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+0,23 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nichiban-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Nichiban liegt aktuell bei 12,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,48, was bedeutet, dass Nichiban weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zusammen ergibt sich für das Nichiban-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Nichiban wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und es gab keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Nichiban insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie von Nichiban. Die Aktivität der Beiträge sowie die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt erhält die Aktie von Nichiban bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".