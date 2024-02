Niche-Tech Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Niche-tech Semiconductor Materials liegt bei 41,94, was zu einer neutralen Bewertung führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen, auch bekannt als RSI25, beläuft sich der RSI auf 32,88, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Im Branchenvergleich hat Niche-tech Semiconductor Materials in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,82 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von -0,34 Prozent im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche entspricht. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite 15,24 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als neutral eingestuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite von Niche-tech Semiconductor Materials 1,38 Prozent, was 2,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie in dieser Kategorie als "schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Niche-tech Semiconductor Materials.