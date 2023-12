Niche-Tech Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Niche-tech Semiconductor Materials liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 62, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, die als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht" vergeben.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet. Für die Niche-tech Semiconductor Materials-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 0,19 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,139 HKD liegt, was einer Abweichung von -26,84 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,15 HKD, der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls darunter (-7,33 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch auf dieser Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird. In Summe wird Niche-tech Semiconductor Materials auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite von Niche-tech Semiconductor Materials liegt bei 1,22 Prozent, was 2,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt. Aufgrund dieser niedrigeren Rendite wird die Aktie von der Redaktion als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Niche-tech Semiconductor Materials ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,61 auf, was 143 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche, die mit 10,94 bewertet werden. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt aus der Perspektive der fundamentalen Analyse zu einer Einstufung als "Schlecht".