Nice Holdings-Anleger sollten sich noch gedulden!

In den letzten vier Wochen konnte bei Nice eine Verbesserung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch weder erhöht noch verringert, weshalb Nice in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Gut" bewertet wird.

Die Nice-Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 1560 JPY um -3,38 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Daher wird sie kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +3,68 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nice liegt bei 57,32, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die Beurteilung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Analysten haben die Kommentare auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch hauptsächlich positive Themen rund um Nice in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.