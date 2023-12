Nice Holdings Aktie: Immer langsam!

Die Nice-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 1566 JPY gehandelt, was einem Abstand von +4,32 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +7,68 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine "Neutral"-Bewertung ergeben. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Daher wird die langfristige Stimmungslage auch als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Somit wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nice-Aktie liegt bei 67,17, was eine neutrale Situation bedeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.