NiSource Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Aktie von Nisource hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 26,46 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 25,71 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -2,83 Prozent liegt, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 26,11 USD, was einer Distanz von -1,53 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Ausschüttung von Nisource 3,7 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Multi-Dienstprogramme (4,74 %) niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nisource bei 22,18 liegt, was 84 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" (134,67). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Nisource eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Zusätzlich haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium.

Insgesamt erhält Nisource von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.