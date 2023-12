NiSource Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Weitere Suchergebnisse zu "NiSource":

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Nisource-Aktie insgesamt positiv bewertet. Von insgesamt 2 Bewertungen für die Aktie sind 2 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Es gab in den letzten 30 Tagen keine neuen Bewertungen von Analysten. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 28 USD, was eine potenzielle Performance von 5,94 Prozent darstellt, basierend auf dem aktuellen Kurs von 26,43 USD. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor hat die Nisource-Aktie eine Rendite von -0,39 Prozent erzielt, was mehr als 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Multi-Dienstprogramme-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,72 Prozent, wobei Nisource mit 5,11 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Nisource-Aktie zeigt vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien. Die Diskussionen haben sich hauptsächlich mit negativen Themen rund um Nisource befasst, was insgesamt zu einer negativen Bewertung führt. Auf der analytischen Seite wurden jedoch mehrheitlich positive Signale abgegeben, insgesamt sechs (0 negativ, 6 positiv). Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene eine neutrale Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nisource liegt bei 22, im Vergleich zu 124,81 in der Multi-Dienstprogramme-Branche. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine positive Bewertung.

Insgesamt erhält die Nisource-Aktie gemäß der Analyse von Analysten, Branchenvergleich, Anleger-Sentiment und fundamentalen Kriterien eine überwiegend neutrale bis positive Gesamtbewertung.