NiSource Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Weitere Suchergebnisse zu "NiSource":

Die Aktie der Nisource wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von 18 Analysten erhielt die Aktie 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 28 USD, was einer Erwartung von 3,55 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse erhält die Nisource-Aktie eine "Neutral"-Bewertung sowohl auf kurzfristiger als auch auf langfristiger Basis. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 26,84 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 27,04 USD, was einer Abweichung von +0,75 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 26,01 USD nahe dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von +3,96 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei Nisource aktuell bei 22 liegt. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" im Durchschnitt ein KGV von 129. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Nisource damit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung bei Nisource in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Trotz einiger positiver Themen in den Diskussionen der letzten Tage wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. Die Analyse aus den sozialen Medien zeigt 0 "Schlecht"- und 8 "Gut"-Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich unserer Einschätzung nach insgesamt eine "Neutral" Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.