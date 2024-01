NiSource Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Nisource liegt der RSI7 aktuell bei 14,5 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,14, was bedeutet, dass Nisource weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit eine "Neutral"-Einstufung.

Von Analysten aus Research-Abteilungen wurde die Aktie von Nisource in den letzten zwölf Monaten mit 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich langfristig eine "Gut"-Einstufung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 28 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 27,01 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 3,67 Prozent und somit eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie von Nisource.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 22,18, was bedeutet, dass die Börse 22,18 Euro für jeden Euro Gewinn von Nisource zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies 83 Prozent weniger. In der Branche "Multi-Dienstprogramme" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 129, was bedeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einstufung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nisource vor allem negativ diskutiert. An zwei Tagen dominierten positive Themen, während an 12 Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren vor allem negative Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, und daher erhält Nisource auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.