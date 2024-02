NiSourceUnit Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zu Nisource ist überwiegend positiv, wie aus einer Analyse hervorgeht. In den letzten Tagen gab es sieben positive und fünf negative Tage, und an zwei Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für Nisource.

Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale errechnet, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung für das Unternehmen. Insgesamt erhält Nisource von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Jedoch ist die Dividende von Nisource mit 3,7 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,74 % niedriger, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Nisource-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch eine neutrale Einstufung für dieses Signal resultiert.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Nisource-Aktie als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 2 positive und keine negativen Bewertungen vor. Auch das durchschnittliche Kursziel liegt mit 26,5 USD über dem aktuellen Schlusskurs von 25,71 USD, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt wird Nisource auf Basis der Analyse der Anlegerstimmung und der Analysteneinschätzungen als eine positive Investitionsmöglichkeit bewertet.