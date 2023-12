NiSourceUnit Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Nisource-Aktie haben sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Sowohl das Anleger-Sentiment als auch die Diskussionsintensität waren überwiegend negativ. Trotz einiger positiver Signale in den sozialen Medien ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Nisource-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis leicht positive Gesamtbewertung für die Nisource-Aktie.