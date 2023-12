Ngkk Plugadr im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und das Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf Niterra wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Niterra liegt bei 40,29, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende hat Niterra eine Ausschüttung von 4,19 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,08 % für Automatische Komponenten. Aufgrund dieser Differenz wird die Ausschüttung von Niterra als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Niterra bei 3338 JPY. Dies ist +0,14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie jedoch +9,82 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt "Gut" Einschätzung führt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.