Ngenic AB Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Ngenic wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" einstufen.

In Bezug auf die technische Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ngenic-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zur Ermittlung des aktuellen Trends des Wertpapiers herangezogen werden. Der derzeitige Wert beträgt 15,86 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 11,4 SEK lag, was einem Unterschied von -28,12 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Rating, da der Wert bei 11,92 SEK liegt und der letzte Schlusskurs bei -4,36 Prozent liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Ngenic-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt kein bedeutendes Muster in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Ngenic beträgt derzeit 62,16 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,41, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ngenic-Aktie in verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen wird.