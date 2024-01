Ngenic AB Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der aktuelle Ngenic-RSI beträgt 48,57, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 liegt bei 49,12, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Ngenic derzeit bei 15,82 SEK liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 11,6 SEK gehandelt wird und damit einen Abstand von -26,68 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 11,91 SEK, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war die Aktie von Ngenic in letzter Zeit Gegenstand von Diskussionen, jedoch ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder positiv noch negativ mit Ngenic befasst, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zu den weichen Faktoren bei der Bewertung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität rund um Ngenic eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Ngenic führt.