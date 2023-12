Ngai Hing Hong Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen Ngai Hing Hong gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite für Ngai Hing Hong beträgt derzeit 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt mit 2,77 Prozent unter dem Durchschnitt (2,77) für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Ngai Hing Hong im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,53 Prozent, was 9,41 Prozent unter dem Durchschnitt (-8,12 Prozent) im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,12 Prozent, und Ngai Hing Hong liegt aktuell 9,41 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Dynamik eines Aktienkurses und liegt für Ngai Hing Hong bei 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating als "Schlecht" für die Aktie.