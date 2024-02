Ngai Hing Hong Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Ngai Hing Hong, ein Unternehmen aus der "Chemikalien"-Branche, hatte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,28 Prozent, was zu einer Unterperformance von -8,76 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führte. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt das Unternehmen mit einer Rendite von -9,52 Prozent um 8,76 Prozent darunter. Dies führt zu einem insgesamt negativen Rating für Ngai Hing Hong.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,4 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,37 HKD um -7,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt mit 0,38 HKD um -2,63 Prozent unter dem Durchschnittswert. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass es in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz zu Ngai Hing Hong gab. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Ngai Hing Hong beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "überkauft" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 66,67, was zu einer Einordnung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird Ngai Hing Hong aufgrund der genannten Punkte als "Schlecht" bewertet.