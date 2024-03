Ngai Hing Hong Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Ngai Hing Hong eine Performance von -23,4 Prozent, was zu einer Underperformance von -20,03 Prozent im Branchenvergleich führte. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt um -3,37 Prozent gefallen sind, schnitt Ngai Hing Hong schlechter ab. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite mit -3,37 Prozent unter dem Durchschnitt, wobei Ngai Hing Hong um 20,03 Prozent hinter diesem Wert zurückblieb. Insgesamt führte diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Ngai Hing Hong auf 7-Tage-Basis mit einem RSI von 80 als überkauft eingestuft wird und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt hingegen bei 55,56, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Zusammen resultiert dies in einem "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Ngai Hing Hong eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Ngai Hing Hong von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Ngai Hing Hong-Aktie mit -8,97 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal darstellt. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,37 HKD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit wird der Kurs der Ngai Hing Hong-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.