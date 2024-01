Ngai Hing Hong Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ngai Hing Hong mit 3 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 3,13 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 43 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher wird sie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt Ngai Hing Hong eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum zu verzeichnen, was erneut zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ngai Hing Hong-Aktie aufgrund des 200-Tages-Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, da auch hier der letzte Schlusskurs unter dem Durchschnitt liegt. Insgesamt wird Ngai Hing Hong basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Ngai Hing Hong-Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25. Beide Werte liegen bei 85,71, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.