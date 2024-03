Ngai Hing Hong Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

In den letzten zwei Wochen wurde Ngai Hing Hong von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") ergibt sich eine unterdurchschnittliche Rendite von -18,28 Prozent für Ngai Hing Hong im vergangenen Jahr, was 12,08 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Chemikalien" beträgt die mittlere jährliche Rendite -6,2 Prozent, was bedeutet, dass Ngai Hing Hong aktuell 12,08 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Ngai Hing Hong weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Ngai Hing Hong derzeit unter dem Branchendurchschnitt von 5,72 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt die Analyse eine neutrale bis negative Bewertung für Ngai Hing Hong in Bezug auf Anleger-Stimmung, Aktienkurs und Dividende.