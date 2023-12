Ngai Hing Hong Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die technische Analyse der Ngai Hing Hong-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,42 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,4 HKD weicht davon um -4,76 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,38 HKD), liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,26 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" erzielte die Ngai Hing Hong-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,53 Prozent, was 10,36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Ngai Hing Hong zuletzt keine besonders positiven oder negativen Ausschläge in den sozialen Medien verzeichnete. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Ngai Hing Hong, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ngai Hing Hong-Aktie beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ngai Hing Hong.