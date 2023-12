Nfon Aktie: Der absolute Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "NFON":

Die jüngsten Daten zeigen, dass Nfon-Aktien derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aufweisen, was 5,62 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass Anleger, die in Nfon investieren, eine geringere Rendite erzielen könnten. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher als "Schlecht" aus.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht insgesamt eine besonders positive Stimmung unter den Anlegern von Nfon. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergab überwiegend positive Themen in den Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Nfon-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Nfon-Aktie beträgt 73,68, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 50,91 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten 12 Monaten lag die Performance der Nfon-Aktie bei -6,94 Prozent, was einer Underperformance von -9,27 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance ähnlicher Aktien der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche entspricht. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Telekommunikationsdienste"-Sektors lag die Performance ebenfalls um 2,67 Prozentpunkte unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

