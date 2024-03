Nfon Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "NFON":

Die Nfon-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 6,4 EUR für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 5,74 EUR, was einem Unterschied von -10,31 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs von 5,75 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nfon-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividende weist Nfon eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Nfon in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,14 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" im Durchschnitt um 2,01 Prozent gestiegen, was auf eine Underperformance von -21,14 Prozent für Nfon hinweist. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -6,79 Prozent im letzten Jahr, und hier lag Nfon 12,35 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der für die Nfon-Aktie aktuell bei 26,92 liegt und somit als überverkauft eingestuft wird, was als "Gut"-Signal gilt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 54, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

Nfon kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Nfon jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nfon-Analyse.

Nfon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...