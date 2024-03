Nfon Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "NFON":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Hinweise zur Einschätzung einer Aktie liefern. Bei Nfon ergibt sich dabei eine "Neutral"-Einschätzung, da die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt.

In Bezug auf die Dividende weist Nfon derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt (5,7%) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nfon-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,39 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 5,44 EUR lag, was einer Abweichung von -14,87 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch auf der kurzfristigeren Basis wird die Nfon-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Im Branchenvergleich erzielte Nfon in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -19,14 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um 1,92 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -21,06 Prozent im Branchenvergleich für Nfon. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Rendite von Nfon 12,43 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

