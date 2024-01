Nexus Minerals Aktie: Das wird nichts mehr!

In den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Nexus Minerals in den vergangenen vier Wochen verzeichnet werden. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -38,57 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Rating, nämlich "Gut". Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7-Tage-Basis aktuell 83,33 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Unter dem Strich ergibt sich für diesen Punkt der Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.