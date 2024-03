Nexus Minerals Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Yatsen Holding":

In den letzten zwei Wochen wurde Nexus Minerals von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anlegerstimmung als "neutral" einstufen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nexus Minerals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 AUD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,044 AUD weicht davon um -12 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,04 AUD und der letzte Schlusskurs darüber (+10 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "gute" Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "neutral"-Rating.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben ebenfalls Aufschluss über die aktuelle Situation der Aktie. Bei Nexus Minerals konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit "schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Nexus Minerals auf dieser Ebene daher eine "schlecht"-Bewertung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Nexus Minerals als neutral einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nexus Minerals-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 56,25 und ein Wert für den RSI25 von 40. Beide Werte führen zu einer "neutral"-Empfehlung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich daher ein "neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.