Nexus Infrastructure Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist der RSI für die Nexus Infrastructure einen Wert von 38,89 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 69, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI als "Neutral" bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Nexus Infrastructure als unterbewertet betrachtet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 0,49 insgesamt 99 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Nexus Infrastructure derzeit -8,04 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -26,48 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Schlecht" bewertet.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung und Diskussionsstärke für Nexus Infrastructure in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich auch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.