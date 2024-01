Nexus-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgestone":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. In Bezug auf Nexus wird der RSI der letzten 7 Tage und der 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 39,47 Punkten, was bedeutet, dass die Nexus-Aktie aktuell weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für Nexus auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 53,85, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Nexus derzeit eine Dividendenrendite von 0,44 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Gesundheitstechnologie") von 6,01 %. Die Differenz von lediglich 5,57 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses konnte Nexus in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 7,48 Prozent erzielen, was mehr als 20 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt. Die "Gesundheitstechnologie"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -12,28 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für Nexus in dieser Kategorie aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für Nexus. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Nexus-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 54,36 EUR, was einer Abweichung von +5,04 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Entwicklung, mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt von +1,87 Prozent. Somit erhält die Nexus-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.