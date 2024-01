Nexus Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Wir betrachten den RSI für Nexus auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass Nexus derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 45,16, was bedeutet, dass Nexus weder überkauft noch überverkauft ist. In diesem Fall wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nexus liegt derzeit bei 41, was bedeutet, dass die Börse 41,98 Euro für jeden Euro Gewinn von Nexus zahlt. Dies ist 60 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. In der Branche "Gesundheitstechnologie" liegt der durchschnittliche KGV-Wert momentan bei 105. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Nexus-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 54,1 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt bei 56,9 EUR, was einer Abweichung von +5,18 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (53,59 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,18 Prozent), was ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,44 Prozent und liegt damit 5,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitstechnologie, 6,06). Daher erhält die Nexus-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.