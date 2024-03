Nexus Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI für Nexus auf 7- und 25-Tage-Basis, so ergibt sich ein aktueller Wert von 42,55 Punkten für den 7-Tage-RSI. Dies deutet darauf hin, dass Nexus derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert mit 59,18 Punkten im neutralen Bereich, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Nexus im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Gesundheitstechnologie eine Rendite von 0,36 % aus, was 6,98 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 7,35 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Einstufung als "schlecht" vorgenommen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen besonders positiv gegenüber Nexus. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in Bezug auf diesen Wert führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "gut" einzustufen ist.

Im Branchenvergleich erzielte Nexus in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,7 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Gesundheitstechnologie-Branche im Durchschnitt um -8,98 Prozent fielen, was zu einer Outperformance von +21,68 Prozent für Nexus führt. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor lag Nexus mit einer Überperformance von 17,59 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer "guten" Bewertung in dieser Kategorie führt.