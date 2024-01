Nexus Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Die RSI7, die auf 7-Tage-Basis berechnet wird, zeigt an, dass Nexus weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, berechnet auf 25-Tage-Basis, bestätigt dies ebenfalls und klassifiziert Nexus ebenfalls als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Nexus veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Bei einer Dividende von 0,44 % ist Nexus im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitstechnologie (6,05 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Nexus sowohl auf langfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger (50-Tage-Durchschnitt) Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält, was darauf hindeutet, dass sich das Wertpapier weder in einem klaren Auf- noch Abwärtstrend befindet.