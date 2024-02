Nexus Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nexus liegt mit 40,13 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheinen lässt. Im Vergleich zur Branche "Gesundheitstechnologie" beträgt der Abstand aktuell 60 Prozent, da das durchschnittliche KGV in dieser Branche bei 99 liegt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie auf fundamentalen Grundlagen als "günstig" eingestuft.

Die Diskussionintensität im Internet über Nexus zeigt langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Einstufung des Sentiments als "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Nexus liegt bei 77,19, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,69, was eine neutrale Einstufung für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht" in Bezug auf die Dynamik des Aktienkurses.

Die Dividendenrendite von Nexus beträgt 0,36 Prozent, was 5,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.