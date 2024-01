Nexus Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Nexus als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nexus-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 61,76 und ein Wert für den RSI25 von 38,46, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, also die Dividendenrendite, liegt bei Nexus aktuell bei 0,44 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,04 Prozent liegt. Auf Basis dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Nexus-Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

Unsere Analysten haben auch die weichen Faktoren wie die Stimmung der Anleger in ihre Einschätzung einbezogen. Die Kommentare und Befunde über Nexus auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv und auch in den sozialen Medien wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.