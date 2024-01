Nexus Aktie: Jetzt wird es konkret!

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie von Nexus eine Performance von 7,48 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche, die im Durchschnitt um -11,21 Prozent gefallen sind, eine Outperformance von +18,69 Prozent bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -11,34 Prozent, wobei Nexus mit 18,82 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nexus-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI (45,03) ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Nexus.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Nexus aktuell bei 54,33 EUR, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Abstand zum Aktienkurs von 57,6 EUR beträgt +6,02 Prozent. Im Vergleich dazu hat der GD50 derzeit ein Niveau von 55,64 EUR angenommen, was einer Differenz von +3,52 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Gesamtbewertung von "Gut".

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nexus mit einem Wert von 41,98 deutlich günstiger als das Branchenmittel der "Gesundheitstechnologie", was auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 108,17, was einen Abstand von 61 Prozent zum KGV von Nexus bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.