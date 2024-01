Nexus Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nexus liegt derzeit bei 41, was bedeutet, dass die Börse 41,98 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Gesundheitstechnologie-Branche ist dies um 61 Prozent weniger. Dadurch wird der Titel als unterbewertet angesehen und basierend auf dem KGV als "gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Nexus beträgt derzeit 60 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,73 Punkten, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Somit wird Nexus insgesamt als "neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Dividendenrendite von Nexus beträgt derzeit 0,44 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Gesundheitstechnologie um 5,61 Prozentpunkte niedriger ist. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 54,31 EUR für den Schlusskurs der Nexus-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 56 EUR, was zu einer "neutralen" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Nexus für die einfache Charttechnik eine "neutral" Bewertung.